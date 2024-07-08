Erzurum'da Sağanak Yağış Yol Çökmesine Neden Oldu - Son Dakika
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Erzurum'da Sağanak Yağış Yol Çökmesine Neden Oldu

Erzurum'da devam eden sağanak yağışlar, Palandöken ilçesinde bir yol çökme tehlikesi nedeniyle trafiğe kapatıldı. Yağışlar sonucunda bazı yollarda su birikintileri oluştu ve iş yerleri ile evlerin bodrum katları su bastı. Trafikte aksamalar yaşanırken, araçlar güçlükle ilerleyebildi ve bazı araçlar yolda kaldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yağışların etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

08.07.2024 19:25
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Erzurum'da devam eden sağanak hayatı olumsuz etkilerken, Palandöken ilçesinde bir yol çökme tehlikesi nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Kentte akşam saatlerinde başlayan sağanak, şiddetini artırdı. Yağışla birlikte bazı yollarda ve caddelerde su birikintileri oluştu.

Yağış nedeniyle bazı iş yerleri ile evlerin bodrum katlarını su bastı. Caddelerde oluşan su birikintileri nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Araçlar güçlükle ilerlerken bazı araçlar ise arızalanarak yolda kaldı.

Palandöken ilçesinde de sağanak nedeniyle çökme tehlikesi bulunan İbrahim Polat Caddesi'ndeki yol trafiğe kapatıldı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi ekipleri yağışların etkili olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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