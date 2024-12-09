Erzurum'a şehit ateşi düştü
ERZURUM - Isparta'nın Keçiborlu İlçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucunda şehit olan Erzurumlu hava teknisyen Astsubay Çavuş Taha Nergis'in ailesinin yaşadığı mahallede büyük bir üzüntü yaşanıyor.
Palandöken ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesinde yaşayan şehit ailesine acı haberin verilmesinin ardından mahalleye Türk bayrakları asıldı.
Evin önünde 112 ekiplerince nöbet tutulurken Şehit astsubayın bekar olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Erzurum'da Şehit Acısı: Hava Teknisyeni Taha Nergis'in Ailesine Üzüntü Dolu Anlar - Son Dakika
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