Erzurum'da Şehit Acısı: Hava Teknisyeni Taha Nergis'in Ailesine Üzüntü Dolu Anlar - Son Dakika
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Erzurum'da Şehit Acısı: Hava Teknisyeni Taha Nergis'in Ailesine Üzüntü Dolu Anlar

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Isparta'nın Keçiborlu İlçesinde bir askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Erzurumlu hava teknisyen Astsubay Çavuş Taha Nergis'in ailesine acı haber verildi. Mahallede büyük üzüntü yaşanırken, Türk bayrakları asıldı ve evin önünde 112 ekipleri nöbet tutmaya başladı. Şehidin bekar olduğu öğrenildi.

09.12.2024 19:09
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Erzurum'a şehit ateşi düştü

ERZURUM - Isparta'nın Keçiborlu İlçesinde askeri helikopterin düşmesi sonucunda şehit olan Erzurumlu hava teknisyen Astsubay Çavuş Taha Nergis'in ailesinin yaşadığı mahallede büyük bir üzüntü yaşanıyor.

Palandöken ilçesine bağlı Güzelyurt Mahallesinde yaşayan şehit ailesine acı haberin verilmesinin ardından mahalleye Türk bayrakları asıldı.

Evin önünde 112 ekiplerince nöbet tutulurken Şehit astsubayın bekar olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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