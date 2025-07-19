Erzurum'da Sel Faciası: Kadın 150 Metre Sürüklendi

1) ERZURUM'DA OTOMOBİL SELE KAPILDI, İÇİNDEKİ KADIN 150 METRE SÜRÜKLENDİ

ERZURUM'un Oltu ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış sele dönüştü. Yusufeli'nden Oltu istikametine seyir halinde olan bir otomobil sel sularına kapıldı. Araçta bulunan Hatice Aydın (62), sel sularında yaklaşık 150 metre sürüklendi. Eşi Ali Osman Aydın (67) ise son anda araçtan atlayarak kurtuldu.

Olay, saat 20.00 sıralarında Oltu ilçesine yaklaşık 24 kilometre mesafede meydana geldi. Ali Osman Aydın idaresindeki 34 BS 8561 plakalı otomobil, etkili sağanak nedeniyle oluşan sel sularına kapıldı. Sürücü Aydın araçtan atlayarak kurtulmayı başarırken, eşi Hatice Aydın otomobille birlikte sürüklendi.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, Oltu Belediyesi itfaiye ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla, sel sularının ortasında kalan Hatice Aydın'a halat yardımıyla ulaşıldı. Sedyeyle taşınarak ambulansa alınan Aydın, ilk müdahalenin ardından Oltu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan çiftin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Şiddetli yağış nedeniyle Oltu- Artvin kara yolu ulaşıma kapandı. Oltu Karayolları ve Oltu Belediyesi'ne bağlı ekipler, 5 iş makinesiyle yol açma çalışması başlattı.