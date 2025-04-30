Erzurum\'da "Sıfır Atık Yarışması" düzenlendi

Erzurum'da geri dönüştürülebilir atıklara dikkati çekmek amacıyla geleneksel "Sıfır Atık Yarışması" gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesince "Erzurum Sıfır Atık için Yarışıyor" sloganıyla düzenlenen yarışmanın ödül töreni, Bilim Erzurum'da düzenlendi.

Kent genelinde 290 öğrencinin 260 proje ile katıldığı yarışmada dereceye girenlere çeşitli hediyeler verildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, buradaki konuşmasında, temizliğe ve çevreciliğe çok önem verdiklerini söyledi.

Yarışmaya katılan tüm öğrencileri tebrik eden Sekmen, şöyle konuştu:

"Belediye olarak önümüzde bir yerleşim projesi var. İçinde 500 evin yer aldığı aynı zamanda atık ürünlerden üretilen tarım ürünlerinin olduğu ve bir takım üretim merkezlerinin bulunduğu ve neredeyse atıkların sıfır atık oluşturduğu Şehitler Mahallemizin üzerinde bir bölge düşünüyoruz. Her şey dönüşecek ve tekrar ürün haline gelecek. Böyle bir hayalimiz var çünkü dünyada nüfus arttıkça, çevremiz de bu atıkların oluşturduğu yaşanmaz bölgeler haline geliyor." dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Halil Hasar da 30 Mart'ın Birleşmiş Milletlerce "Sıfır Atık Günü" olarak kabul edildiğini hatırlattı.

"Bugüne kadar yaklaşık 75 milyon ton geri kazanılabilir atık toplandı. 32 milyon ton kağıt ve karton atık topladık. Bunun tekrar geri dönüşüme ve bölgesel ekonomiye kazandırılmasıyla ağaçlarımızı da kurtarmış olduk." diyen Hasar, bu anlamda belediyelerin yaptığı faaliyetlere dikkati çekti.

"Çocuklarımız artık anne ve babasından harçlık istemeyecek"

Gelecek için sıfır atığın önemine vurgu yapan Hasar, şunları kaydetti:

"Depozito sistemi artık Türkiye'de uygulanabilir hale geldi ve bunun temel pilot çalışmalarını Sakarya'da başlattık. Buraya depozito ile ilgili olarak çeşitli makinelerimizi göndereceğiz, bununla ilgili kamusal alanlarda çalışmalarımız var. Çocuklarımız artık anne ve babasından harçlık istemeyecek, istediğinde bunun kolayca kazanılabilir yolunu gösterecek. Buraya gelecekler, İklim ve Sıfır Atık Kafe'de olan depozito cihazına plastiğini verip parasını yükleyecek."

Programa, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, Köprüköy Belediye Başkanı Nevzat Karasu, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Laloğlu, AK Parti İl Başkanı İbrahim Küçükoğlu, öğrenciler ve aileleri katıldı.