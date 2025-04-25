Erzurum'da Sokak Köpeğine Başarılı Kurtarma Operasyonu

Erzurum'da sokak köpeğine kurtarma operasyonu

ERZURUM - Erzurum'un Oltu ilçesinde Oltu Çayı'na düşerek saatlerce mahsur kalan sokak köpeği, Oltu Belediyesi ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla kurtarıldı.

Coşkun akan Oltu Çayı'na ne zaman ve nereden düştüğü belirlenemeyen sahipsiz köpek, vatandaşlar tarafından fark edildi. Durumun hemen itfaiyeye bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Oltu Belediyesi ekipleri ile Erzurum Büyükşehir Belediyesi Oltu İtfaiye Amirliği personeli, köpeği Kurtarmak için seferber oldu.

Yaklaşık iki saat süren yoğun çabaların ardından ekipler, köpeği özel yakalama aparatıyla sudan çıkarmaya çalıştı. Ancak tam çıkarılacağı sırada kayarak tekrar suya düşen köpek, Oltu Çayı'nda yaklaşık bir buçuk kilometre sürüklendi.

Köpek, Ziyabey Caddesi üzerindeki ikinci köprünün bulunduğu noktada, işyerlerinin önünde yeniden karaya çıktı. Ekipler, çok acıktığı tahmin edilen köpeğe önce ekmek vererek sakinleşmesini sağladı. Ardından işyerinin bodrum katına giren ekipler, köpeği sağlıklı bir şekilde yakalayarak kurtardı.

Vatandaşlar, kurtarma çalışmalarını takdirle karşılarken, ekiplerin özverili müdahalesi sayesinde sokak köpeği sağ olarak kurtarıldı.