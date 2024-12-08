Suriye'deki 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesinin ardından Erzurum'da yaşayan Suriyeliler, sevinç gösterileri yaptı.
Erzurum Atatürk Üniversitesi Kampüsü'nde bir araya gelerek Türk ve Suriye bayrakları taşıyan Suriyeli öğrenciler, rejimin çöküşünü kutladı.
Baas rejimini eleştiren sloganlar atan Suriyeliler, sık sık tekbir getirdi.
Ülkelerinin bayrağını yüzlerine çizen birçok Suriyeli, fotoğraf çektirdikten sonra dağıldı.
Emniyet güçleri de gösteride güvenlik önlemi aldı.
Son Dakika › Güncel › Erzurum'da Suriyeliler, Baas Rejiminin Çöküşünü Kutladı - Son Dakika
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