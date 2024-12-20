Erzurum'da Terör Propagandalarına Karşı Eğitim

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Erzurum'da polisler, "Gençlik Güvenli Gelecek" projesi kapsamında öğrencileri terör örgütlerince yürütülen propagandalara karşı bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliği personeli, terör örgütleri tarafından yürütülen propagandayı etkisiz kılmak, terör örgütlerinin, üniversitedeki illegal yapılanmalarına katılımı engellemek ve azaltmak amacıyla çalışma yaptı.

Proje kapsamında polisler, Hattat Hasan Çelebi Kız Öğrenci Yurdu, İbrahim Hakkı Fen Lisesi, Nenehatun ANadolu Kız Lisesi ve Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi'nde toplam 900 öğrenciye sunum yaptı.

Stant açarak bilgilendirme broşürü de dağıtan polisler öğrencilerin sorularını yanıtladı.