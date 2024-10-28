Erzurum'da Terör Propagandası Yapan 2 Zanlı Tutuklandı

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Erzurum'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor.

Bu kapsamda, sosyal medya platformları üzerinden kullandıkları hesaplar aracılığıyla "Terör örgütü propagandası yapmak" suçunu içerir paylaşım yaptığı iddia edilenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda, M.Y, Y.K. R.S. S.Ç. S.T. ve K.Ş. gözaltına alındı.

Şüphelilerden S.T. ve K.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen R.S. ve S.Ç. tutuklandı, M.Y. ile Y.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.