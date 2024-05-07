Erzurum'da Ters Lalelerin Görüntüsü Fotoğraf Meraklılarını Büyüledi - Son Dakika
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Erzurum'da Ters Lalelerin Görüntüsü Fotoğraf Meraklılarını Büyüledi

Erzurum\'da Ters Lalelerin Görüntüsü Fotoğraf Meraklılarını Büyüledi

Erzurum kırsalında açan ters laleler, fotoğraf meraklıları tarafından görüntülendi. Taç yaprakları mor ve uçları sarı olan ters laleler, bölgeye özgü ve 3 haftalık ömrüyle dikkat çekiyor. Erzurum Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde yapılan gezide, fotoğrafçılar aynı zamanda yöre kültürünü de belgeledi. Erzurum'un doğal güzellikleri ve ters lalelerin estetik görüntüsü, fotoğraf sanatçıları tarafından büyük ilgi gördü.

07.05.2024 12:13
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Erzurum kırsalına giden fotoğraf meraklıları, bölgede sadece 3 hafta açan ters laleleri görüntülemek için 2 bin 352 rakıma çıktı.

Karayazı ilçesi kırsalında yetişen bölgeye özgü ters laleler, halk arasında "Ağlayan Gelin", "Kral Tacı", "Yayla Çanı" ve "Yere Bakan Lale" olarak da adlandırılıyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde bir araya gelip Yücelik Mahallesi kırsalına çıkan gruptakiler, 2 bin 352 rakımda baharda açan ve 3 haftalık ömrü olan ters laleleri fotoğrafladı.

Taç yaprakları mor ve uçları sarı olan ters laleleri görüntülemek için dağları karış karış gezen fotoğraf meraklıları, en iyi kareyi yakalamaya çalıştı.

İlçe merkezine inip tandır ekmeği pişiren kadınları da fotoğraflayan gruptakiler için yöre sanatçıları da saz eşliğinde türkü söyledi.

"Çok estetik ve asil bir çiçek"

Erzurum Fotoğraf Sanatı Derneği Başkanı Prof. Dr. Yıldıran Yıldırım, AA muhabirine, kentin doğal güzellikleriyle kışın ve yazın çok güzel görseller sunduğunu söyledi.

Karayazı ilçesinde açan ters lalenin önemli bir doğa harikası olduğunu anlatan Yıldırım, "Dernek olarak Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile buraya geldik ve çekimlerimizi yaptık. Çok güzel görüntüler elde ettik. Çok estetik ve asil bir çiçek. Duruşuyla lalenin ters olmasıyla çok güzel bir görsel sunuyor." dedi.

Fotoğraf sanatçısı Ahmet Polat da her yıl ters lalelere zarar vermeden fotoğrafladıklarını ve her geldiklerinde ters lalelerin kendilerini büyülediğini belirterek, mor ve sarı renkli lalelerin yöreye özgü olduğunu dile getirdi.

"Tıpkı kardelen gibi burada çıkan çok nadir ve güzel bir çiçek"

Yöre sakinlerinden Yasin Gönen de köylerinin kırsalında açan lale türünün Türkiye'de nadir bulunduğunu anlattı.

Ters lalelerin ömrünün 20 gün civarında olduğuna işaret eden Gönen, "Bu süre zarfında dışarıdan çok misafirlerimizi ağırlıyoruz. Elimizden geldiğince köyümüzü ve ters lalelerimizi dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz. Sonuçta nadir bulunan bir çiçek olduğu için dünya tanıtılmasını istiyoruz. Ters lalenin olduğu yerlere kesinlikle hayvanların gitmesine izin vermiyoruz. Dışarıdan gelen misafirlerimize de koparmamalarını veya ezmemelerini söylüyoruz." ifadelerini kullandı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi şehir tanıtım uzmanı Canan Şimşek de Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından "2025 Turizm Başkenti" ilan edilen kentin güzelliklerini tanıtmaya çalıştıklarını ifade ederek, "Muş, Hakkari gibi birçok yerde ters lale var ama buradaki ters lale mor bir şapka üzerinde sarı dudakları olan çok güzel ve endemik bir bitki. Burada gerçekten çok güzel ters lale bahçeleri var. Tıpkı kardelen gibi burada çıkan çok nadir ve güzel bir çiçek. Bunu fotoğraf sanatçılarımızla beraber gün yüzüne çıkartıp turistlerimiz için cazip hale getirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA

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