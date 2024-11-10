Erzurum'da Tespih Atölyesinde Yangın

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Erzurum'da tespih atölyesinde çıkan yangına müdahale ederken yaşanan patlamada itfaiye eri yaralandı.

Oltu ilçesi Yasin Haşimoğlu Mahallesi'nde tespih atölyesi olarak kullanılan binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede tüm atölyeyi saran yangında makineler ve mutfak tüpünde patlamalar meydana geldi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Yangına müdahale edildiği sırada yaşanan patlamalarda itfaiye eri L.K. ellerinden ve yüzünden yaralandı.

Yaralı, ambulansla Oltu Devlet Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

Yangınında atölye kullanılamaz hale geldi.