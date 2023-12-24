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Erzurum'da tır ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Erzurum'da tır ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı

Erzurum'da meydana gelen trafik kazasında, Ebubekir Tahmaz idaresindeki kamyon ile Sadeghzadeh Tohıd yönetimindeki tır çarpıştı. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Erzurum\'da tır ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
24.12.2023 - 17:01,
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Erzurum'da tır ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Ebubekir Tahmaz idaresindeki 16 AGF plakalı kamyon, Erzurum- Ağrı kara yolu Aydıntepe mevkisinde İran uyruklu Sadeghzadeh Tohıd yönetimindeki 12 AA 321 plakalı tır ile çarpıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan kamyon sürücüsü Tahmaz, sağlık ekiplerince Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Erzurum'da tır ile kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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