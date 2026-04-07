Erzurum'da Trafik Bilinci Eğitimi - Son Dakika
Erzurum'da Trafik Bilinci Eğitimi

07.04.2026 17:37
Jandarma, 2,512 kişiye standart dışı plaka ve multimedya sistemleri hakkında bilgi verdi.

Erzurum'da, jandarma ekiplerince toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla 2 bin 512 kişi, "APP" olarak bilinen standart dışı plaka kullanımı ve araç içi multimedya sistemleri hakkında bilgilendirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, trafik güvenliğinin sağlanması, kazaların önlenmesi ve toplumda trafik bilincinin artırılması amacıyla denetim faaliyetleriyle sürücü ve yayalara yönelik rehberlik ve bilgilendirme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, geçen ay icra edilen faaliyetlerde, 75 okul servis aracı denetlenerek, sürücülere gerekli uyarılar yapıldı.

Trafik jandarma timlerince 795 öğrenci ve 36 öğretmene uygulamalı eğitim verilen çalışmalarda, yaya ve okul geçitlerinde doğru davranış biçimleri, servis araçlarında güvenli yolculuk, trafik işaretlerinin önemi ve kış şartlarında sürüş güvenliği konuları işlendi.

Ekiplerce, rehberlik ve bilgilendirme faaliyetleri kapsamında ise toplumsal farkındalığı artırmak hedefiyle 2 bin 512 kişiye, kamuoyunda APP olarak bilinen standart dışı plaka kullanımına ve araç içi multimedya sistemlerine yönelik yeni mevzuat düzenlemeleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Jandarma, Erzurum, Trafik, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında Muğla Büyükşehir Belediye Başkanının danışmanı cinsel taciz suçlamasıyla gözaltında
Avcılar’da çocuğa çarpıp kaçan çocuk sürücü yakalandı Avcılar'da çocuğa çarpıp kaçan çocuk sürücü yakalandı
Bonnie Blue’dan sansasyonel itiraf: Liverpoollu futbolcu benden 23 erkek istedi Bonnie Blue'dan sansasyonel itiraf: Liverpoollu futbolcu benden 23 erkek istedi
Edirne’de yurt dışına kaçırılmak istenen 2 bin yıllık heykel ele geçirildi Edirne'de yurt dışına kaçırılmak istenen 2 bin yıllık heykel ele geçirildi
Trump: İran’ın süresi doluyor, onları bir gecede yok edebiliriz Trump: İran'ın süresi doluyor, onları bir gecede yok edebiliriz
Şampiyonluğa koşan Bursaspor daha büyük bir stada geçiyor Şampiyonluğa koşan Bursaspor daha büyük bir stada geçiyor

17:57
Trump’ın “İran medeniyeti bu gece yok olacak“ tehdidi sonrası Beyaz Saray’dan açıklama
Trump'ın "İran medeniyeti bu gece yok olacak" tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama
17:40
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 6 isim serbest, 3 isim ise adliyeye sevk edildi
16:52
İran’dan ABD’ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı
İran'dan ABD'ye rest: Tüm diplomatik yollar kapandı
16:23
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış Karıştığı olay vahim
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim
16:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan konsolosluk saldırısına ilk yorum: Kalleş saldırıyı lanetliyorum
16:05
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
Tarihi akaryakıt zammı kesinleşti! Araç sahipleri elinizi çabuk tutun
