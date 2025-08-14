Erzurum\'da Trafik Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Erzurum'da park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Burak K. (19) idaresindeki 07 BEH 713 plakalı otomobil, Çat Yolu Caddesi şehir girişinde park halindeki 31 ANG 219 plakalı tıra arkadan çarpıp dorsesinin altına girdi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştığı yerden çıkarılan otomobilin sürücüsünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Sürücünün cenazesi, Erzurum Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
Kazayı duyarak bölgeye gelen gencin yakınları gözyaşı döktü.
