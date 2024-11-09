Erzurum\'da Tüp Fabrikasında Yangın

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Erzurum'da tüp dolum ve üretim tesisinde çıkan yangın nedeniyle yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Kentteki 1. Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir tüp dolum ve üretim tesisinde henüz bilinmeyen nedenle gerçekleşen patlamanın ardından yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında yaralanan bir kişi sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü.

İtfaiye ekiplerinin yoğun çabalarıyla söndürülen yangın tesiste hasara sebep oldu.

Polis ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.