Erzurum\'da Uçak Kazası: Arama Kurtarma Süreci Başladı

ERZURUM VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Uçak kazası ile ilgili Erzurum Valiliğinden yazılı basın açıklaması yapıldı. Açıklamada, saat 18.15 sıralarında Rize'ye gitmek üzere Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinden havalanan TCRTO tescil numaralı özel bir jet uçağının Bayburt-Rize-Erzurum il sınır hattında henüz bilinmeyen nedenle düştüğü yönünde 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar ulaştığı kaydedildi. İhbarın ardından; Erzurum İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Sağlık ekipleri, UMKE, Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin bölgeye sevk edildiği belirtildi. Arama-kurtarma faaliyetlerine katılan ekipler hakkında şu bilgi paylaşıldı:

"Erzurum AFAD ekiplerinden 23 dağcı personel, 5 araç ve 1 adet gece görüşlü termal drone, İl Sağlık Müdürlüğünden 3 ambulans, 2 UMKE ekibi, 3 doktor (biri 112 Acil Başhekimi), 12 sağlık personeli olmak üzere toplam 15 sağlık çalışanı, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı 1 İnsansız Hava Aracı (İHA) ve ilçe emniyet birimlerinden destek ekipleri, Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 2 jandarma özel harekat (JÖH) Timi ve 25 personel, 1 Asayiş Komando Timi ve 12 personel, 2 Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi ve 8 personel, 1 Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekibi ve 4 personel, 2 istihbarat unsuru ve 6 personel, 1 iz takip timi ve 1 arama köpeği ile birlikte, 1 Arama Kurtarma Timi ve 1 arama köpeği ile birlikte, 5 asayiş timi ve 23 personel katılım sağlamaktadır."

Arama-kurtarma faaliyetlerinin termal ve gece görüş kameralara sahip dron ve hava araçlarının desteğiyle zorlu arazi koşullarında yoğun şekilde devam ettiği belirtildi.

Turgay İPEK/ ERZURUM