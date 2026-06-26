Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı - Son Dakika
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Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı

26.06.2026 23:48
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Erzurum'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 14 kişi gözaltına alındı, çeşitli uyuşturucular ele geçirildi.

Erzurum'da, uyuşturucu madde ticareti yaptığı öne sürülen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerce yapılan çalışmalarda, 85,83 gram uyuşturucu madde, 3 sentetik uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 5 uyuşturucu madde kullanmaya yarayan cam aparat, 2 pompalı tüfek ve 14 kartuş ele geçirildi.

Operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: AA

Uyuşturucu Ticareti, Uyuşturucu, Politika, 3. Sayfa, Güvenlik, Erzurum, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 14 Gözaltı - Son Dakika

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