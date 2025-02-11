Erzurum'da Uyuşturucu Operasyonu: 31 Kilo Ele Geçirildi

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Erzurum'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 31 kilo 20 gram uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyonlar gerçekleştirdi.

Narkotik dedektör köpekleri "Magnum" ve "Hera"nın desteğiyle yapılan üç ayrı operasyonda, 31 kilo 20 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 7 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkartıldıkları hakimlikçe tutuklandı.