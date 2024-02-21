Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Erzurum'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

Erzurum\'da uyuşturucu operasyonunda 8 zanlı tutuklandı

Erzurum'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen 11 sokak satıcısını gözaltına aldı. Zanlılardan 8'i tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

21.02.2024 14:39
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Erzurum'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ile mücadele çalışması yaptı.

"Uyuşturucu madde ticareti" yaptığı tespit edilen sokak satıcılarından T.A, E.D, Z.U, O.P, M.T, A.T, K.K, E.O, S.E, M.H.K. ve M.S.V'yi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

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