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Erzurum'da Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı

Sağlık çalışanları ve hekimlerin sessiz protestoları 49'ncu haftada devam etti

ERZURUM - Erzurum'da, İsrail tarafından şehit edilen Hamas'ın önde gelen liderlerinden Yahya Sinvar için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Lala Paşa Camii'nde bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına yoğun katılım oldu.

Sağlık çalışanlarının İsrail saldırılarının başladığı günden bugüne devam ettirdiği sessiz yürüyüşlerin 49'ncu haftasında hekim ve sağlık çalışanları gıyabi cenaze namazı sonrası terör, soykırım işgale karşı protestolarını sürdürdü.

Aile Hekimi Dr Ahmet Kar, burada yaptığı konuşmada, "İşgal atında yaşamak ölüm, düşmana karşı direnmek hayattır" deyip ölümü değil hayatı, diri olmayı, izzetli ve şerefli bir direnişi tercih eden, üzerine bombalar yağan bebekleri, çocukları, kadınları, yaşlıları ve çaresiz bırakılmış erkekleri en ön safta savunurken şehit olan Hamas lideri yiğit komutan Yahya Sinvar'ın şehadetini tebrik ediyor, İslam davası uğruna liderlerini defalarca şehid veren Hamas mücahidlerinin izzetli direnişini selamlıyoruz. İnanıyoruz ki Yahya Sinvar'ın 62 yaşında en ön safta bir lider olarak yiğitçe cihad ederken şehit olduğu sahneler ümmet için Allah'ın izniyle zalimlere karşı her cephede direniş ruhunu dirilten, yenileyen ve güçlendiren bir ilham kaynağı olacaktır" dedi.

"Hatırlamaya çalışıyoruz. Çünkü Gazze'yi unutmaya ve unutulmaya terk etsek, kendimize, bizi insan kılan özümüze sırt çevirmiş, gönlümüze ihanet etmiş olacağız" diyen Dr Ahmet Kar, "Hissediyoruz. Tüm bu yaşananlardan gözlerimizi çevirmek Filistinli mü'minlerin diri ve diriltici ruhuna kalbimizi kapamak olacak. Tefekkür ediyoruz. İnsanlık alemi olarak yaşadığımız bu zor günlerde tefekkür etmenin bizi hikayelerin derinliklerine yaklaştıran, yaşanan hadiselerdeki ibretleri, dersleri görmemize kapılar açan, bizlere akleden bir kalp ile yaşamayı öğreten yollardan olduğunu idrak ediyoruz. İnanıyoruz. Uçsuz bucaksız bir kainatın içinde, milyarlarca galaksinin arasında, yörüngesinde akıp giden küçücük bir dünyada yaşarken ansızın gelecek olan bir vakitte dağların, denizlerin, gökyüzünün zamanını doldurup paramparça olacağı o vadedilmiş güne iman ediyoruz. Korkarak ve ümit ederek bekliyoruz, işte o gün herkes çabasının karşılığını görecek" diye konuştu.

Gıyabi cenaze namazının kılınmasının ardından Şeyh Ahmet Yasin'in mektubu Aile Hekimi Dr. İbrahim Fatih Doğan tarafından okundu

Protesto yürüyüşüne müteakip Muhammet Şevket Gökşan hocanın duasının ardından program sona erdi.