Erzurum'da Yangında Dişaliz Hastası Kadın Hayatını Kaybetti

ERZURUM'da evinde çıkan yangında hayatını kaybeden diyaliz hastası Hacer Tikankuş (71), son yolculuğuna uğurlandı. Tikankuş'un cenaze namazını imam olan kardeşi kıldırdı.

4 Haziran'da Kurtuluş Mahallesi Kavak TOKİ Konutları'ndaki 6 katlı binanın 1'inci katındaki dairede yangın çıktı. Elektrikli ısıtıcıdan kaynaklandığı değerlendirilen yangın sırasında evde bulunan Feramuz Tikankuş, alevleri söndürmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Evdeki yoğun duman nedeniyle diyaliz hastası engelli eşi Hacer Tikankuş'a ulaşamayan Feramuz Tikankuş, dışarı çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından eve giren ekipler, Hacer Tikankuş'un cansız bedenini buldu. Eşinin ölüm haberini alan Feramuz Tikankuş, ağıt yakıp gözyaşı döktü. Titankuş, daha sonra sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılan 4 çocuk annesi Hacer Tikankuş'un cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Yangında hayatını kaybeden kadının cenazesi, bugün ikindi namazı sonrası Narmanlı Cami'ne getirildi. Cenaze namazına Yakutiye kaymakamı Tuncay Kaldırım, Hacer Tikankuş'un bekçi oğlu Yakup'un mesai arkadaşları ve yakınları katıldı. Hacer Tikankuş'un cenaze namazını imam olan kardeşi kıldırdı. Tikankuş'un cenazesi, namazın ardından asri mezarlıkta toprağa verildi.

Haber - Kamera: Oktay POLAT/ ERZURUM,