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Erzurum'da yapılan denetimlerde 23 firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Erzurum'da yapılan denetimlerde 23 firari hükümlü yakalandı

Erzurum'da yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 23 firari hükümlü yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, huzur ve güvenliğin sağlanması ve aranan kişilerin yakalanması için çalışma yaptı. Yakalanan hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Erzurum\'da yapılan denetimlerde 23 firari hükümlü yakalandı
26.01.2024 - 17:47,  Güncelleme: 17:51
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Erzurum'da kent genelinde yapılan denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 23 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, huzur ile güvenliğin sağlanması ve çeşitli suçlardan aranan kişilerin yakalanmasına yönelik kent genelinde çalışma yaptı.

Çalışmalarda, "silahla tehdit, mala zarar verme, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti, hırsızlık, kasten yaralama, özel belgeden sahtecilik, tehdit, kültür varlıklarını bulmak amacıyla izinsiz kazı ve sondaj yapma, ruhsatsız silah ve bıçak bulundurma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, memura görevi yaptırmamak için direnme ile alkollü ve uyuşturucu etkisinde araç kullanma" suçlarından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 23 firari hükümlü yakalandı.

Hükümlüler, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA
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