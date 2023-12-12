Erzurum\'da yapışkandan kurtarılan karga doğaya salındı

Erzurum'da kanat, kuyruk ve ayaklarına bulaşan yapışkandan kurtarılan karga, bakım ve beslenmesinin ardından doğaya salındı.

Kentte bir süre önce vatandaşlar tarafından bitkin bulunan karga, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğünce korumaya alındı.

DKMP'de görevli veteriner hekim Selçuk Albayrak tarafından yapılan muayenede, kuşun kanat, kuyruk ve ayaklarının bazı kısımlarına yapışkan bulaştığı tespit edildi.

Albayrak'ın üzerindeki yapışkanları temizlediği karga, bakım ve beslenmesinin ardından doğaya bırakıldı.