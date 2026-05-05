Erzurum'da Yeni Kültür Durağı: Tarihi Sahaf Açıldı

05.05.2026 18:25
Erzurum'da tarihi konak, sahafa dönüştürülerek şehrin yeni kültür merkezi haline geldi.

Erzurum'da Büyükşehir Belediyesi tarafından sahafa dönüştürülen tarihi konak, şehrin yeni kültür durağı olarak hizmet vermeye başladı.

Vali Aydın Baruş, Erzurum Kalesi arkasındaki tarihi konakta yapılan sahaf açılışında, kale surlarının hemen dibindeki köklü mekanla medeniyetin izlerini yaşatacak bir hafıza merkezinin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Erzurum'un tarihin her döneminde bir kültür merkezi olduğunu ifade eden Baruş, "Bugün bu sahaf o köklü ilim geleneğinin, mütevazi fakat onurlu bir halkası olarak Erzurum Kalesi'nin hemen gölgesinde şehrimizin belleğini en yoğun taşıyan noktalardan birinde kuruluyor. Taşın tarihe, kelimenin geleceğe tanıklık ettiği bu mekan, daha ilk günden itibaren anlamlı buluşma noktası olacaktır." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise tarihi konağın içinde önemli hatıraları sakladığını anlattı.

Tarihi konağın tozlu raflarında bekleyen hatıraları gün yüzüne çıkardıklarını belirten Sekmen, şunları kaydetti:

"Nice alimler, mütefekkirler ve gönül erleri bu topraklarda yetişmiş, bu topraklardan yükselen ses asırlara sirayet etmiştir. Bu açılışı gerçekleştirdiğimiz sahaf, o büyük yürüyüşün yeni bir menzili ve durağıdır. Burası geçmişin nefes aldığı, zamanın iz bıraktığı, her köşesinde ayrı bir hikmetin saklı olduğu bir irfan mekanı olacaktır. Raflarında yer alan her bir eser, aslında bir ömrün, fikrin ve mücadelenin izlerini taşımaktadır. Çoğu ilk baskı olmak üzere binlerce nadide eser, düşünün ki bir kitabın kapağını araladığınızda sadece satırları değil, bir devri, zihniyeti, ruhu ve medeniyeti okuyor oluyorsunuz. Kitap bazen bir milletin hafızası, bazen bir insanın sığınağı, bazen de bir medeniyetin ta kendisidir. İşte bu sahaf o büyük anlamın yeniden hayat bulduğu bir mekan olacaktır."

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek açılış yapıldı.

Açılışa, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, ilçe belediye başkanları, bazı kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

