Erzurum'da Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 4 Yaralı

ERZURUM'da sabah 20 kişinin yaralandığı zincirleme kazanın yaşandığı bölgede, yaklaşık 3 saatin ardından, bu kez 4 aracın karıştığı kaza oldu. Bu kazada ise 1 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, Erzurum-Erzincan kara yolunun Kandilli yol ayrımında meydana geldi. İran plakalı yolcu otobüsü ile 2 TIR ve otomobil çarpıştı. TIR'a arkadan çarpan İran plakalı yolcu otobüsünün ön tarafı hurdaya döndü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralanan 4 kişi ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Trafiğin aksamasına yol açan kaza sonrası araçları olay yerinden kaldırmak için çalışma başlatıldı.

Bu arada, aynı bölgede sabah saatlerinde meydana gelen ve 11 aracın karıştığı zincirleme kazada da 20 kişi yaralanmıştı.