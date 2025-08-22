Erzurum\'daki Kayak Tesisleri Yıl Boyu Gençlere Hizmet Verecek

Erzurum'da sadece kış aylarında kullanılabilen kayaklı koşu ve biatlon tesisleri, Gençlik ve Spor Bakanlığının başlattığı projeyle yılın tüm zamanı kullanılarak hem atıl kalmasının önüne geçiliyor hem de gençlere yaz aylarında eğlence ve öğrenme alanı oluyor.

Kentte 2011'de düzenlenen 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için 160 hektar arazi üzerine kurulan Kayaklı Koşu ve Biatlon Tesisleri, kış aylarında düzenlenen ulusal ve uluslararası organizasyonlar kapsamında birçok sporcuyu ağırlıyor.

Tesislerde yaz aylarında ise Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampları" programı kapsamında farklı kentlerden gelen 16-25 yaş aralığındaki gençler misafir ediliyor.

Yaz aylarında Erzurum Aşkale Kandilli Gençlik Kampı olarak dönüştürülen alanda, hazirandan ekim ayı sonuna kadar 2 bine yakın erkek ve kız kafileler, kentteki Medeniyet, Tarih ve Kültür Kampı'na katılmış olacak.

Tesis alanında çeşitli aktiviteler yapan gençler, 4 gün boyunca şehrin tarihi ve turistik yerlerini gezerek hem eğleniyor hem de öğreniyor.

Tesisler 12 ay gençlerin hizmetinde olacak

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, AA muhabirine, tesisin yaz aylarında gençlere hizmet verdiğini söyledi.

Tesisin ilk etapta sadece kış ayında sporculara hizmet vermek adına yapıldığını aktaran Çakmur, şöyle devam etti:

"Yılın 4 ayı kullanılıyordu. Diğer 8 ay kullanılamıyordu. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz bu vesile ile yaz aylarını da doldurdu. Hazirandan ekimin sonuna kadar artık gençlerimize hizmet veriyor. Bu tesisimiz artık 12 ay gençlerimizin hizmetinde. İnşallah daha verimli kullanılması için de çalışmalarımız devam edecek. Ne kadar gencimizi ağırlarsak o kadar mutlu olacağız."

Erzurum'un bakanlık tarafından organize edilen gençlik kamplarında 39 bölgeden biri olduğunu anımsatan Çakmur, kentteki kamp konseptinin medeniyet, tarih ve kültür olduğunu söyledi.

Her hafta Türkiye'nin farklı şehirlerinden 80 genç kampa katılıyor

Kentin tarihi ve kültürel yerlerinde 4 gün boyunca geziler organize edildiğini dile getiren Çakmur, "Her hafta Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 80 gencimize hizmet veriyoruz. Burada gördüklerini, gittikleri illerinde arkadaşlarına anlatıyorlar. Özellikle tarihi yerlerimizi gezen gençlerimiz Erzurum'dan çok memnun ayrılıyorlar. Biz de bundan çok mutlu oluyoruz." dedi.

Üç yıldır gençlik kamplarında liderlik yapan Burakhan Özmen de kampa katılan gençlerin de birçok etkinliğe katıldıklarını ve dolu dolu geçtiğini belirtti.

Gençlik liderlerinden Mert Bostan ise şehir turlarını dile getirerek, tesis içinde de birçok spor faaliyetleri düzenlendiğini, gençlerin çok güzel arkadaşlıklar kurduğunu anlattı.

Muş'tan kampa katılan Arda Keskin, "Daha önce hiç Erzurum'a gelmemiştim. Kampa katıldığım için çok mutluyum. Yeni insanlarla tanıştık. Bir sonraki senelerde de gelmek istiyorum." diye konuştu.