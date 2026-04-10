Erzurum Diplomasi Araştırmaları Merkezi Kuruldu - Son Dakika
Erzurum Diplomasi Araştırmaları Merkezi Kuruldu

10.04.2026 18:02
Erzurum Diplomasi Akademisi, yeni ismiyle uluslararası ilişkilerde eğitim ve araştırma yapacak.

Erzurum Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle başlatılan, lise, üniversite ve lisansüstü öğrencilerine yönelik eğitim ve kariyer programında faaliyet gösteren Erzurum Diplomasi Akademisi, "Erzurum Diplomasi Araştırmaları Merkezi" adıyla faaliyetlerine devam edecek.

Kentte 11 yıl önce faaliyete geçen ve binlerce öğrencinin faydalandığı akademi, 2026 yılından itibaren yeni isim ve kurumsal kimliğiyle uluslararası ilişkiler alanında geliştirdiği çok yönlü eğitim ve araştırma modelleriyle çalışmalarını sürdürecek.

Merkez, düzenli olarak gerçekleştirdiği yüz yüze etkinlikler ve çevrim içi analiz programlarıyla katılımcıların küresel gelişmeleri çok yönlü değerlendirme becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Program kapsamında her ay düzenlenen panel ve sunumların yanı sıra, günlük olarak ulusal ve uluslararası gelişmelere dair analizlerin okutulup raporlandığı merkezde, Türk dünyası, teopolitik, teknopolitik, jeopolitik, ekopolitik, kültür-sanat ve diplomasi tarihi başlıklarıyla 7 tematik atölye yürütülüyor.

Bunlarla birlikte aylık olarak düzenlenen "Birikim ve İstikamet Buluşmaları" ile seçilmiş katılımcılar alanında uzman isimlerle bir araya gelerek analiz ve değerlendirme imkanı buluyor.

Merkezdeki çalışmalar kapsamında ise 6 farklı lisede yürütülen 10 haftalık temel diplomasi atölyeleri ile öğrencilere Türkiye'nin komşuları, Balkanlar, Avrupa, Afrika, Orta Doğu, Türk dünyası, İslam atlası, Amerika, Asya-Pasifik ve finansal okuryazarlık gibi geniş içerik sunuluyor.

Programlar, saha çalışmaları ve kurum ziyaretleriyle desteklenerek teorik bilginin uygulanması ve pekiştirilmesiyle sağlanıyor.

Erzurum Diplomasi Araştırmaları Merkezi, bu bütüncül yaklaşımıyla yalnızca bilgi aktaran değil, analiz eden, yorumlayan ve çözüm üreten bireyler yetiştirmeyi, yerelden küresele uzanan bir vizyonu hedefliyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum Diplomasi Araştırmaları Merkezi Kuruldu - Son Dakika

