Hınıs\'ta yeni jandarma binası hizmete açıldı

22.05.2026 16:43
Erzurum Hınıs'ta 1978'den beri kullanılan jandarma binasının yerine yapılan modern hizmet binası törenle açıldı. Vali Baruş, yeni binanın helikopter pistiyle acil sağlık hizmetlerine de katkı sağlayacağını belirtti.

Erzurum'da 1978'de kullanılmaya başlanan Hınıs İlçe Jandarma Komutanlığı yerine inşa edilen yeni hizmet binası törenle açıldı.

Vali Aydın Baruş, Hınıs'ta gerçekleştirdiği program kapsamında bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Kaymakamlık ve belediye ziyaretlerinin ardından Vali Baruş, Hınıs İlçe Jandarma Komutanlığı yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.

Vali Baruş, burada yaptığı konuşmada, Jandarma Teşkilatının köklü geçmişi ve fedakar görev anlayışıyla milletin huzur ve güvenliği için önemli bir görev üstlendiğini söyledi.

Eski binanın 1978 yılında hizmete girdiğini anlatan Baruş, zaman içerisinde artan ihtiyaçlar ile değişen hizmet standartları doğrultusunda daha modern, donanımlı ve vatandaş odaklı bir hizmet binasının gerekliliği ortaya çıktığını kaydetti.

Baruş, Hınıs'ın son yıllarda önemli kamu yatırımlarıyla gelişim gösterdiğini belirterek ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili şunları kaydetti:

"?Hınıs, il merkezimize uzak bir mesafede bulunmasına rağmen vatandaşlarımızın gayreti, yerel yönetimlerimizin çalışmaları ve kamu kurumlarımızın koordinasyonuyla her geçen gün daha güzel bir görünüme kavuşmaktadır. Daha önce devlet hastanemizin, Adalet Sarayı'mızın yapılmasıyla birlikte ilçemiz önemli yatırımlar kazanmış, Büyükşehir Belediyemizin yol, kaldırım ve çevre düzenlemeleriyle de ilçemizin fiziki altyapısı güçlenmiştir. Biz istiyoruz ki Hınıs'taki vatandaşlarımız da şehir hayatının tüm imkanlarından en iyi şekilde faydalansın. Kamu hizmetlerinden yararlanırken karşılaştıkları fiziki şartlar daha modern, daha güvenli ve daha nitelikli hale gelsin. Bu anlayışla İçişleri Bakanlığımızın yatırım programı kapsamında İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binamızın yapımını tamamlayarak bugün açılışını gerçekleştiriyoruz."

Baruş, ayrıca yeni hizmet binasıyla birlikte oluşturulan helikopter pistinin ilçeye acil sağlık hizmetlerinde de katkı sağlayacağını söyledi.

Konuşmaların ardından İlçe Jandarma Komutanlığı'nın yeni binası dualarla açılışı gerçekleştirildi.

Programa Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Hınıs Kaymakamı Onur Bektaş, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Uğurlu, Hınıs Belediye Başkanı Serdal Şan, şehit yakınları ve gaziler, askeri personeller, kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
