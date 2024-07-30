Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü'nden Oltu'daki kaza için başsağlığı ve acil şifa dileği

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Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü, Oltu ilçesinde ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralı sağlık çalışanı için de acil şifa diledi.

İl Sağlık Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere verildi:

"Oltu ilçemiz Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görevli mesai arkadaşlarımız Acil Tıp Teknisyenleri (ATT) Asiye Kaya ve Fatih Karadeniz'in hasta taşıyan ambulansının Oltu'da kaza yapması sonucu vefat ettiklerini, ATT Netice Altunok'un ise yaralandığını büyük üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Vefat eden mesai arkadaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralanan mesai arkadaşımız Altunok'a ise acil şifalar temenni ediyorum. Başımız sağ olsun."

Erzurum Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. İbrahim Hakkı Tör de kazada hayatını kaybeden sağlık personeli için paylaştığı taziye mesajında, vefat eden mesai arkadaşlarına Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, kazada yaralanan ATT Netice Altunok'a ise acil şifa dileğinde bulundu.