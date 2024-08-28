Erzurum İspir\'de çıkan yangın kontrol altına alındı

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Erzurum'un İspir ilçesinde ekim alanları ve meyve ağaçlarının bulunduğu ormanlık bölgede çıkan yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Bademli Mahallesi'nde ormanlık alanın alt kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da yardımıyla kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bademli Mahalle Muhtarı Ziyeddin Çelik, AA muhabirine, yangının ormanın alt kısmında arıcılık yapan bir kişinin anız yakması sonucu çıktığını öne sürdü.

İhbar üzerine bölgeye ekiplerin geldiğini belirten Çelik, "Ekipler, itfaiye aracı ve tankerlerle ulaşılabildiği yere kadar su tutarak yangını söndürmeye çalıştı. Jandarma ekipleri ve vatandaşlar da kontrollü bir şekilde küreklerle yangına müdahale etti. Yaklaşık 25 dönümlük bir alanda meydana gelen yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı ve şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında ekim alanları ve meyve ağaçları zarar görmedi." diye konuştu.

Çelik, mahalle sakinleri olarak arıcılık yapan kişiden şikayetçi olduklarını ve jandarmanın soruşturma başlattığını söyledi.