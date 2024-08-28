Erzurum İspir'de çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Erzurum İspir'de çıkan yangın kontrol altına alındı

Erzurum İspir\'de çıkan yangın kontrol altına alındı

Erzurum'un İspir ilçesinde ekim alanları ve meyve ağaçlarının bulunduğu ormanlık bölgede çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangının arıcılık yapan bir kişinin anız yakması sonucu çıktığı öne sürüldü. Yangında ekim alanları ve meyve ağaçları zarar görmedi.

28.08.2024 20:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'un İspir ilçesinde ekim alanları ve meyve ağaçlarının bulunduğu ormanlık bölgede çıkan yangın kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Bademli Mahallesi'nde ormanlık alanın alt kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da yardımıyla kontrol altına alınan yangında, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bademli Mahalle Muhtarı Ziyeddin Çelik, AA muhabirine, yangının ormanın alt kısmında arıcılık yapan bir kişinin anız yakması sonucu çıktığını öne sürdü.

İhbar üzerine bölgeye ekiplerin geldiğini belirten Çelik, "Ekipler, itfaiye aracı ve tankerlerle ulaşılabildiği yere kadar su tutarak yangını söndürmeye çalıştı. Jandarma ekipleri ve vatandaşlar da kontrollü bir şekilde küreklerle yangına müdahale etti. Yaklaşık 25 dönümlük bir alanda meydana gelen yangın kısa süre içerisinde kontrol altına alındı ve şu anda soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında ekim alanları ve meyve ağaçları zarar görmedi." diye konuştu.

Çelik, mahalle sakinleri olarak arıcılık yapan kişiden şikayetçi olduklarını ve jandarmanın soruşturma başlattığını söyledi.

Kaynak: AA

erzurum, İspir, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum İspir'de çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:34 Suriye’de hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen savaş uçağı düştü Suriye'de hangi ülkeye ait olduğu bilinmeyen savaş uçağı düştü
19:33 Mark Zuckerberg’den pandemi dönemi itirafı: Beyaz Saray baskı yaptı Mark Zuckerberg'den pandemi dönemi itirafı: Beyaz Saray baskı yaptı
17:54 RTÜK’ten 4 TV ve 1 radyo kanalına para cezası RTÜK'ten 4 TV ve 1 radyo kanalına para cezası
16:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Biraz kafanı çalıştır“ dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biraz kafanı çalıştır" dediği ABD Büyükelçisi Flake ile görüştü
16:29 Kayıp Narin Güran’la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir Kayıp Narin Güran'la ilgili korkutan ihtimal: Görmemesi, şahit olmaması gereken bir şeyi görmüş olabilir
10:15 Diyarbakır’da kaybolan Narin’in annesinden kafa karıştıran açıklamalar Diyarbakır'da kaybolan Narin'in annesinden kafa karıştıran açıklamalar
10:04 Ne yapıyorsun Batshuayi Takım elenmiş ama onun aklı nerede Ne yapıyorsun Batshuayi? Takım elenmiş ama onun aklı nerede
10:02 Ailesi ile müzeyi ziyaret eden 4 yaşındaki çocuk, yanlışlıkla 3.500 yıllık bir küpü kırdı Ailesi ile müzeyi ziyaret eden 4 yaşındaki çocuk, yanlışlıkla 3.500 yıllık bir küpü kırdı
09:54 ABD’de bir kişi sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetti ABD'de bir kişi sivrisinek ısırığı sonrası hayatını kaybetti
09:47 Sokak ortasında dehşeti yaşattı: Sevgilisinin önce boğazını sıktı ardından yumrukladı Sokak ortasında dehşeti yaşattı: Sevgilisinin önce boğazını sıktı ardından yumrukladı!
09:46 Bitcoin şirketi Binance, İsrail’in talebi üzerine Filistinlilerin tüm varlıklarına el koydu Bitcoin şirketi Binance, İsrail'in talebi üzerine Filistinlilerin tüm varlıklarına el koydu
09:38 Maç sırasında bir anda yere yığılan 27 yaşındaki futbolcu, hayatını kaybetti Maç sırasında bir anda yere yığılan 27 yaşındaki futbolcu, hayatını kaybetti
09:19 4 ay önce anne olan Yıldız Çağrı Atiksoy eski formuna döndü Mayolu pozlarıyla şov yaptı 4 ay önce anne olan Yıldız Çağrı Atiksoy eski formuna döndü! Mayolu pozlarıyla şov yaptı
08:54 Taksi bile daha ucuz hale geldi Veliler kara kara düşünüyor Taksi bile daha ucuz hale geldi! Veliler kara kara düşünüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 21:11:15. #1.11#
SON DAKİKA: Erzurum İspir'de çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement