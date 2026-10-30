Erzurum İspir'de yasa dışı yaban keçisi avına 1 milyon 354 bin lira ceza kesildi

Erzurum İspir'de yasa dışı yaban keçisi avına 1 milyon 354 bin lira ceza kesildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'un İspir ilçesinde yasa dışı yaban keçisi avladıkları tespit edilen 4 kişiye 1 milyon 354 bin lira para cezası kesildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Erzurum Bölge Müdürlüğü ekipleri, bu kişilerin tüfeklerine de el koydu.
Erzurum'un İspir ilçesinde yasa dışı yaban keçisi avlayan 4 kişiye 1 milyon 354 bin lira ceza kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Bölge Müdürlüğü ekipleri, yaban hayatının korunmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Bu kapsamda ilçe kırsalında yapılan çalışmalarda, 4 kişinin yasa dışı yaban keçisi avladığı tespit edildi.
Ekipler, bu kişilere mevzuat kapsamında 1 milyon 354 bin lira para cezası kesti ve tüfeklerine el koydu.
Kaynak: AA
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