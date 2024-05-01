Erzurum Kadın Kooperatifi, Organik ve Yöresel Ürünleri Türkiye Genelinde Satışa Sunuyor - Son Dakika
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Erzurum Kadın Kooperatifi, Organik ve Yöresel Ürünleri Türkiye Genelinde Satışa Sunuyor

Erzurum Kadın Kooperatifi, Organik ve Yöresel Ürünleri Türkiye Genelinde Satışa Sunuyor

Erzurum'da kurulan Kadın Kooperatifi, kadınların ürettiği yöresel ve organik ürünleri tedarik ederek Türkiye genelinde satışa sunuyor. Kooperatif, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen mağaza ve e-ticaret aracılığıyla ürünleri pazarlıyor. Narman ilçesindeki organik ürünler işletmesiyle yapılan protokolle 24 çeşit ürün, kooperatif aracılığıyla ülke geneline pazarlanacak. Kooperatifin yöneticileri, bu ticari birliktelikle kadın dayanışmasını ve istihdamını artırmayı hedeflediklerini belirtiyor.

01.05.2024 15:23  Güncelleme: 15:27
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Erzurum'da üretilen organik ve yöresel ürünler, kadın kooperatifi aracılığıyla Türkiye genelinde satışa sunulacak.

Ticaret Bakanlığının girişimiyle 2019 yılında 7 kadın tarafından kurulan Erzurum Kadın Kooperatifi, kentin yanı sıra birçok ilden kadının ürettiği yöresel ürünleri tedarik ederek, üretime ve ekonomiye katkı sağlıyor.

Kırsaldaki kadınların ürettiği yöresel ürünler, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen tarafından tahsis edilen mağazada ve e-ticaret aracılığıyla satışa sunuluyor.

Erzurum Kadın Kooperatifi, Narman ilçesinin Kilimli Mahallesi'nde faaliyet gösteren organik, yöresel ürünler işletmesiyle protokol imzaladı.

Protokolle, kırsal mahallede üretilen tereyağı, kaşar peyniri, bal ve kuşburnu özü gibi 24 çeşit ürün, Erzurum Kadın Kooperatifi aracılığıyla ülke geneline pazarlanacak.

"Ticari birliktelikle birçok ticari işletmeye örnek olalım istedik"

Kooperatifin Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Polat, AA muhabirine, firmanın ilk ve tek satış ofisinin kooperatifleri olduğunu söyledi.

İmzalanan protokolle kooperatifin ürün portföyünün genişlediğini ifade eden Polat, "Bu ticari birliktelikle istedik ki birçok ticari işletmeye örnek olalım, kadın dayanışmasını ve istihdamını artıralım. İstedik ki fiziki ve dijital anlamda ulusal ve uluslararası düzeyde ürünlerimizi tanıtalım. Mevcut ürünlerimizin kalitesini artırıp, ürün portföyümüzü genişletelim. Hepsinden önemlisi, bu protokol yerel ve bölgesel anlamda sosyal ve ekonomik kalkınma projesidir. Şu an firmamızla birlikte ürün portföyümüz 50'nin üzerine çıktı." dedi.

Firma yöneticisi Ömer Karahan da daha önce ürünlerini yalnızca internet üzerinden satışa sunduklarını ve protokolle artık bir nevi dükkan sahibi olduklarını anlattı.

Ürünlerinin doğal ve organik olduğunu söyleyen Karahan, şunları kaydetti:

"Şehir merkezindeki müşterilerimiz, 'size nereden ulaşabiliriz' diye soruyorlardı. Mahallemiz merkeze 110 kilometre mesafede. İnsanlar köye alışveriş yapmaya gelemiyordu. Merkeze gönderince mecburen kargo ücreti alıyorduk. Müşterilerimiz de 'merkezde iş yeri açsanız kargo ücreti ödemesek veya gelip tadına baksak kendimiz görüp alsak' diyorlardı. Zeynep Hanım sağ olsun bizimle iletişime geçti. 'Kadın kooperatifinde sizin ürünleriniz de olsa nasıl olur?' diye öneride bulundu. Sözleşme imzaladık, artık ürünlerimiz şehir merkezinde Erzurum Kadın Kooperatifi dükkanında var. Her hafta taze olarak üretip getireceğiz. Ortalama 23-24 çeşit ürünümüz var."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum Kadın Kooperatifi, Organik ve Yöresel Ürünleri Türkiye Genelinde Satışa Sunuyor - Son Dakika

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