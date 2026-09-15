Erzurum Karaçoban'daki hamile kadın helikopterle hastaneye sevk edildi
Erzurum'un Karaçoban ilçesindeki 37 haftalık hamile kadın, bebeğinin hareketlerini hissetmeyince Karaçoban Devlet Hastanesine başvurdu. İlk müdahalenin ardından ambulans helikopterle Erzurum'a sevk edilen hamile kadın, Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Erzurum'un Karaçoban ilçesindeki 37 haftalık hamile kadın, ambulans helikopterle hastaneye ulaştırıldı.
37 haftalık gebe 29 yaşındaki C.K, bebeğinin hareketlerini hissetmeyince Karaçoban Devlet Hastanesine başvurdu.
Burada ilk müdahalenin ardından C.K'nin acil tetkik için ambulans helikopterle Erzurum'a sevkine karar verildi.
Bunun üzerine hamile kadın, Erzurum'dan yönlendirilen ambulans helikoptere alınarak Erzurum İl Hava Ambulans Merkezi'ne getirildi.
Sağlık ekiplerince ambulansa nakledilen C.K, Erzurum Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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