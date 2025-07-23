Erzurum Kongresi'nin 106. Yılı

Milli Savunma Bakanlığı, Erzurum Kongresi'nin 106. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Bakanlığın, sosyal medya hesabından, "Milli sınırlar içinde vatan bölünmez bir bütündür, parçalanamaz" başlığıyla yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Milli Mücadelemiz için büyük önem taşıyan Erzurum Kongresi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla, Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bağımsızlık mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyoruz. Milletimizin bağımsızlık iradesi ve vatan sevgisi, her daim en büyük güç kaynağımızdır. Türk milletinin bağımsızlık mücadelesi, milletimizin birlik ve beraberliğinin, azim ve kararlılığının en yüce göstergesidir. Geleceğimizin teminatı ve bağımsızlığımızın simgesi olan bu büyük mirasa sahip çıkmak, en kutsal görevimizdir."