Erzurum Kongresi 107. yıl dönümünde coşkuyla kutlandı - Son Dakika
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Erzurum Kongresi 107. yıl dönümünde coşkuyla kutlandı

Erzurum Kongresi 107. yıl dönümünde coşkuyla kutlandı
23.07.2026 14:42
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Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümünde Havuzbaşı Kent Meydanı'nda düzenlenen törenle, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, yürüyüş yapıldı ve konuşmalarda kongrenin milli bağımsızlıktaki önemi vurgulandı.

Erzurum Kongresi'nin 107. yıl dönümü dolayısıyla kutlama töreni düzenlendi.

Havuzbaşı Kent Meydanı'nda başlayan programda, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile 9. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden programda, protokol ve vatandaşlar, mehter takımı eşliğinde ellerinde Türk bayraklarıyla Erzurum Kongre Binası'na kadar yürüdü.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran Erzurum Devlet Tiyatrosu oyuncusu, atlı faytonla yürüyüşte yer aldı.

Kongre binası önündeki halk oyunları ekibi gösterisinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın kutlama mesajları okundu.

"Erzurum Kongresi milletimizin topyekun şahlanış kararıdır"

Vali Aydın Baruş, burada yaptığı konuşmada, 107 yıl önce vatanın işgal altında olduğu dönemde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve dava arkadaşlarının Erzurum'da Türk milletinin bağımsızlık inancını ve feryadını tüm dünyaya haykırdığını söyledi.

Baruş, kongrenin öneminden bahsederek, "Erzurum Kongresi, sadece bölgesel kurtuluş arayışı değil, hamuru hürriyet ve bağımsızlık aşkıyla karılmış milletimizin topyekun şahlanış kararıdır. Bu tarihi kongrede alınan kararlar Türkiye Cumhuriyeti'nin temeline atılan harcın esaslarını kapsamaktadır." dedi.

Erzurum halkının kongrede alınan kararları desteklediğine dikkati çeken Baruş, şunları kaydetti:

"O gün bu kongre binasının salonundan yükselen ses çok net, kararlı ve tavizsizdir. 'Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür parçalanamaz' ilkesi yurdumuzun her bir köşesinin vatanın ayrılmaz bir parçası olduğunu açıkça ortaya koymuş 'manda ve himaye asla kabul olunamaz' kararı ise Türk milletinin hür ve bağımsız yaşama iradesinin üzerinde hiçbir yabancı gücü ve gölgeyi asla kabul etmediğini en güçlü şekilde dünyaya duyurmuştur. Erzurum Kongresi'ndeki haykırış, esaretin her türünü reddeder, özgürlüğü karakteri yapmış bir milletin tarihin akışını değiştiren ve işgalci güçlere meydan okuyan irade beyanıdır."

"Kongreyle yükselen ruh, milletimizin iman dolu göğsünde taşıdığı milli ruhun kendisidir"

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen de emperyalist güçlere teslim olunmayacağının beyanı olan Milli Mücadele'nin 107 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkışıyla başladığını hatırlattı.

Sekmen, kongrenin bağımsızlık uğruna edilen yemin olduğunu dile getirerek, "Bu millet ki şan ve şeref dolu geçmişinden aldığı ilhamla her türlü işgale ve sömürü girişimine, eziyete ve esarete, zulme ve zalime karşı duruş göstermiş büyük bir millettir. Erzurum Kongresi'yle yükselen ruh, aslında necip milletimizin iman dolu göğsünde taşıdığı milli ruhun kendisidir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından lise öğrencileri günün önemine ilişkin şiirler okudu, Erzurum Kongresi'nde alınan kararların basıldığı gazete dağıtıldı.

Tiyatro oyuncularının "Erzurum Kongresi"ni canlandırdığı programda Vali Baruş, takdim edilen Türk bayrağını öperek teslim aldı.

Programın sonunda Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı muharip uçaklar, kongre binasının üzerinden geçiş yaptı.

Etkinlikler kapsamında Vali Baruş ve Sekmen, beraberindekilerle İbrahim Erkal Kültür Merkezi'ndeki "Erzurum Kongresi Yerel Basın Sergisi"nin açılışını gerçekleştirip "Milli Mücadelede Erzurum ve Erzurum Kongresi" paneline katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum Kongresi 107. yıl dönümünde coşkuyla kutlandı - Son Dakika

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