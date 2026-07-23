Erzurum Kongresi'nin Yıldönümü Mesajı - Son Dakika
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Erzurum Kongresi'nin Yıldönümü Mesajı

Erzurum Kongresi\'nin Yıldönümü Mesajı
23.07.2026 13:38
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İletişim Başkanı Duran, Erzurum Kongresi'nin önemi ve milli mücadelenin tarihine dair mesaj verdi.

İLETİŞİM Başkanı Burhanettin Duran, Erzurum Kongresi'nin yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı.

İletişim Başkanı Duran, sanal medya hesabından paylaştığı mesajda, "23 Temmuz 1919'da toplanan Erzurum Kongresi, Milli Mücadele'nin istikametini belirleyen, milletimizin bağımsızlık iradesini tüm dünyaya ilan eden en önemli dönüm noktalarından biri olmuştur. 'Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, parçalanamaz' ilkesiyle vatanın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin bağımsızlığı kararlılıkla ortaya konulmuş; milli irade, istiklal mücadelemizin sarsılmaz temeli haline gelmiştir. Erzurum Kongresi'nde ortaya konulan kararlılık ve azim, bugün de birlik ve beraberliğimizin, güçlü devlet anlayışımızın ve bağımsızlık idealimizin en önemli ilham kaynaklarından biri olmaya devam etmektedir. Erzurum Kongresi'nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Milli Mücadele'nin bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Erzurum Kongresi'nin Yıldönümü Mesajı - Son Dakika

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