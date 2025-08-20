Erzurum Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Erzurum Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor

Erzurum Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor
20.08.2025 21:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'da düzenlenen festival, çocuklar için etkinlikler ve kültürel aktiviteler ile sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamında düzenlenen Erzurum Kültür Yolu Festivali çeşitli etkinliklerle devam ediyor.

Bakanlığın Türkiye'nin marka değerine katkıda bulunmak üzere düzenlediği festivalin 9. durağı Erzurum'da, kültür ve sanatı birleştiren etkinlikler gerçekleştiriliyor.

Festival kapsamında kent merkezi ve bazı ilçelerdeki farklı mekanlarda konser, sergi, söyleşi ve tiyatro etkinlikleri yapılıyor.

Erzurum Çocuk Kütüphanesi'nde düzenlenen masal etkinliğinde, çocuklar, yakılan ateş etrafında müzik eşliğinde güzel vakit geçirdi.

Daha sonra Otağı Çadırına geçen çocuklara, Aleyna Demir Dinç tarafından "Geleneksel Türk Masalları" anlatıldı.

Erzurum Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Yer, AA muhabirine, Erzurum Kültür Yolu Festivali kapsamında çocuklar için birbirinden güzel etkinlikler düzenlendiğini söyledi.

Otağı çadırında çocuklarla bir araya geldiklerini ifade eden Yer, "Otağ bizim için çok önemli, bizim kendi kültürümüzde Orta Asya kültüründe Anadolu kültürümüzde çok önemli olan bir mekan ve bizler bu mekanda çocuklarımızı bir araya getirdik. Buradaki duyguyu o atmosferi o hikayeleri o masalları bir şekilde onlara anlatarak kendi kültürel değerlerimizi kendi kültürel mirasımızı bu şekilde yaşatarak geçmişle, şimdiki nesil ve gelecek nesil arasında bir köprü kurma gayreti içerisindeyiz." dedi.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Etkinlikler, Festival, erzurum, Güncel, Kültür, Turizm, Sanat, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burası Hindistan değil Türkiye Mide bulandıran görüntüler Burası Hindistan değil Türkiye! Mide bulandıran görüntüler
Transferi duyurdular Yolun açık olsun Talisca Transferi duyurdular! Yolun açık olsun Talisca
Arda Real Madrid’de ilk 11’de sahaya çıktı İşte alınan sonuç Arda Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıktı! İşte alınan sonuç
Denizli’de kaza: 2 genç hayatını kaybetti Denizli'de kaza: 2 genç hayatını kaybetti
Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı Erdoğan ile Nebati arasındaki sürpriz görüşmenin perde arkası ortaya çıktı
Kütahya Belediye Başkanı, AK Parti’ye geçeceği iddiasını yalanladı Kütahya Belediye Başkanı, AK Parti'ye geçeceği iddiasını yalanladı
Çerçioğlu gerilimi sürüyor Belediye meclis salonuna girip CHP logolu kartları yere attılar Çerçioğlu gerilimi sürüyor! Belediye meclis salonuna girip CHP logolu kartları yere attılar
Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz arasında DNA testi krizi Özcan Deniz ve abisi Ercan Deniz arasında DNA testi krizi
Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti Dünyaca ünlü fenomen canlı yayında hayatını kaybetti
Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi Yasa dışı bahis reklamı yapan 30 sosyal medya hesabına erişim engellendi
Türkiye’nin zeytinyağı devi konkordato ilan etti Türkiye'nin zeytinyağı devi konkordato ilan etti

20:05
İstanbul’da 3.2 büyüklüğünde deprem
İstanbul'da 3.2 büyüklüğünde deprem
19:44
İsrail Gazze’yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
İsrail Gazze'yi yok edecek planda ilk aşamaya geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2025 22:00:18. #7.11#
SON DAKİKA: Erzurum Kültür Yolu Festivali Devam Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.