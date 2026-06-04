Erzurum Müzesi Eserleri Geçici Olarak Taşınıyor

Depreme karşı güçlendirme ve kapsamlı restorasyon sürecine alınan Erzurum Resim ve Heykel Müzesi'ndeki eserler, Ankara Resim ve Heykel Müzesi'nde muhafaza edilecek.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Erzurum Kongresi'ne ev sahipliği yapan Erzurum Resim ve Heykel Müzesi binasında yapılan teknik incelemeler sonucunda yapının depreme karşı güçlendirme ve kapsamlı restorasyon sürecine alındığı belirtildi.

Binanın mevcut haliyle güvenli kullanımının mümkün olmadığı değerlendirilerek ziyarete kapatıldığı aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu süreçte müze koleksiyonunda bulunan eserlerin korunmasına yönelik çalışmalar başlatılmış, eserlerin Erzurum'da çağdaş müzecilik kriterlerine uygun şartlarda muhafaza edilip edilemeyeceği hususu detaylı şekilde incelenmiştir. Yapılan değerlendirmelerde eserlerin korunması için gerekli olan iklimlendirme, güvenlik, yangın önleme sistemleri ve uzman personel altyapısına sahip uygun bir geçici alanın kısa sürede oluşturulmasının mümkün olmadığı tespit edilmiştir. Bu nedenle eserlerin, restorasyon süreci boyunca, çağdaş müzecilik ve konservasyon standartlarına uygun teknik altyapıya sahip Ankara Resim ve Heykel Müzesi bünyesindeki depolama alanlarında muhafaza edilmesi planlanmıştır. Kamuoyunda dile getirilen endişelerin aksine söz konusu uygulama kalıcı bir taşıma işlemi değildir."

Restorasyon ve güçlendirme çalışmalarının tamamlanmasının ardından müzenin yenilenen teşhir ve tanzim düzeniyle ziyaretçilerini ağırlamasının hedeflendiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki Ankara, İzmir ve Erzurum Resim ve Heykel Müzeleri'nin koleksiyonları bir bütün olarak değerlendirilmekte bakım, restorasyon ve sergileme süreçlerinde ortak koleksiyon yönetimi anlayışı uygulanmaktadır. Bu kapsamda eserlerin geçici olarak farklı müzelerde muhafaza edilmesi kurumun uzun yıllardır sürdürdüğü müzecilik uygulamalarından biridir. Restorasyon sonrasında hayata geçirilecek yeni müzecilik kurgusunda, Erzurum Kongresi'nin tarihi önemi ve binanın Cumhuriyetimizin kuruluş sürecindeki yeri daha güçlü şekilde vurgulanacak, Türk görsel sanatlarının gelişimini yansıtan çağdaş bir sergileme anlayışı ziyaretçilerle buluşturulacaktır."

Açıklamada, söz konusu uygulamanın Erzurum'un kültürel mirasının şehirden kalıcı olarak çıkarılması anlamına gelmediği, hem tarihi yapının hem de müze koleksiyonunun güvenliğinin sağlanmasına yönelik geçici bir koruma tedbiri niteliği taşıdığı vurgulanarak, "Erzurum Resim ve Heykel Müzesi, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından daha güçlü ve nitelikli bir yapıyla yeniden hizmet vermeye devam edecektir." denildi.