Erzurum Oltu'da sağanak sonrası meydana gelen sel hasara neden oldu

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Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Ayvalı Mahallesi'nde sağanak sonrası meydana gelen sel hasara neden oldu.

Kırsal mahallede etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bölgedeki derenin taşması sonucu sel meydana geldi.

Sel nedeniyle ev, ahır, araç, yol ve tarım arazilerinin zarar gördüğü bölgeye, çok sayıda AFAD, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Yolların sel sularıyla gelen çamur ve kaya parçalarıyla kaplandığı mahallede, hasar tespit ve yardım çalışmaları başlatıldı.

Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi de bölgede incelemede bulundu.