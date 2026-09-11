Erzurum Palandöken'de kaldırıma çıkan otomobilde 4 kişi yaralandı
Erzurum'un Palandöken ilçesinde Mevlana Kavşağı'nda kaldırıma çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Sürücü ile otomobilde bulunan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı; bir süre trafiğe kapatılan yol yeniden ulaşıma açıldı.
Erzurum'un Palandöken ilçesinde kaldırıma çıkan otomobildeki 4 kişi yaralandı.
E.B. yönetimindeki 25 ACA 676 plakalı otomobil, seyir halindeyken Mevlana Kavşağı'nda kaldırıma çıktı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 3 kişi ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Bir süre trafiğe kapatılan yol, ekiplerin temizlik çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA
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