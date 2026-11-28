Erzurum Palandöken'de kar 31 santimetreye ulaşınca ormanlar dronla görüntülendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum'da yoğun kar yağışının ardından Palandöken Dağı'ndaki ormanlık alanlar beyaza büründü. Palandöken Kayak Merkezi bölgesinde kar kalınlığı 31 santimetreye ulaşırken beyaz örtü dronla görüntülendi.
Erzurum'da kar yağışının ardından beyaza bürünen Palandöken Dağı'ndaki ormanlık alanlar dron ile görüntülendi.
Palandöken Dağı'nda önceki günlerde etkili olan yoğun karın ardından ormanlık alanlar beyaza büründü.
Kar kalınlığının 31 santimetreye ulaştığı Palandöken Kayak Merkezi bölgesi de güzel görüntü oluşturdu.
Beyaza bürünen ormanlık alanlar dron ile görüntülendi.
Kaynak: AA
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