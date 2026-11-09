Erzurum Palandöken\'de tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü, 2 yaralı, 2 kişi gözaltında

Erzurum'un Palandöken ilçesinde çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Abdurrahman Gazi Mahallesi Karadağ Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu 2 kişi bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan biri ambulansla, diğeri ise yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 2 şüpheliyi gözaltına aldı.