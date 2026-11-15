Erzurum polisi 9-15 Kasım'da 74 şüpheli yakaladı, 3 silah ele geçirildi

Erzurum'da polis ekiplerince yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 74 şüpheli yakalandı, 3 silah ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 9-15 Kasım'da kent genelinde çeşitli denetimler gerçekleştirdi.

Uygulamalarda, 12 bin 157 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı ve 2 bin 282 araç sorgulandı.

Denetimlerde okul çevrelerindeki 228 park ve bahçe kontrol edildi.

Çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 74 şüpheli yakalandı ve 3 silah ele geçirildi.