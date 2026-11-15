Erzurum polisi 9-15 Kasım'da 74 şüpheli yakaladı, 3 silah ele geçirildi

Erzurum polisi 9-15 Kasım'da 74 şüpheli yakaladı, 3 silah ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin 9-15 Kasım'da kent genelinde yaptığı denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 74 şüpheli yakalandı ve 3 silah ele geçirildi. Uygulamalarda 12 bin 157 kişinin GBT kontrolü yapıldı, 2 bin 282 araç sorgulandı.
Erzurum'da polis ekiplerince yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 74 şüpheli yakalandı, 3 silah ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 9-15 Kasım'da kent genelinde çeşitli denetimler gerçekleştirdi.
Uygulamalarda, 12 bin 157 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı ve 2 bin 282 araç sorgulandı.
Denetimlerde okul çevrelerindeki 228 park ve bahçe kontrol edildi.
Çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 74 şüpheli yakalandı ve 3 silah ele geçirildi.
Kaynak: AA
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