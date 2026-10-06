Erzurum Tekman kara yolunda hafriyat kamyonu şarampole yuvarlandı, sürücü öldü

Erzurum Tekman kara yolunda hafriyat kamyonu şarampole yuvarlandı, sürücü öldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Erzurum Tekman kara yolunda hafriyat kamyonu şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen jandarma ve sağlık ekiplerinin kontrollerinde 65 yaşındaki sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Erzurum'da şarampole devrilen hafriyat kamyonunun sürücüsü hayatını kaybetti.
Mahir Güven'in (65) kullandığı plakası öğrenilemeyen hafriyat kamyonu, Erzurum Tekman kara yolunda şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan kontrollerde sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA
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