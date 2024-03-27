Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Ramazan Ayında 3 Bin İhtiyaç Sahibi Aileye Yardım Ulaştırdı - Son Dakika
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Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Ramazan Ayında 3 Bin İhtiyaç Sahibi Aileye Yardım Ulaştırdı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Ramazan Ayında 3 Bin İhtiyaç Sahibi Aileye Yardım Ulaştırdı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından ramazan ayında 3 bin ihtiyaç sahibi aileye yardım ulaştırıldı. Yardımlar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ETSO ve Erzurumlu hayırsever iş insanlarının katkılarıyla hazırlanan gıda paketi ve alışveriş çekleri şeklinde dağıtıldı. Yardımlar, meclis üyeleri ve genel sekreterlik aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine götürüldü. ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, yardımların ramazanın ilk gününden itibaren dağıtılmaya başlandığını belirtti ve yardımların ihtiyaç sahibi ailelere zahmet vermeden ulaştırıldığını vurguladı.

27.03.2024 16:51  Güncelleme: 16:52
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Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) tarafından ramazan ayında 3 bin ihtiyaç sahibi aileye yardım ulaştırıldı.

ETSO'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), ETSO ve Erzurumlu hayırsever iş insanlarının katkılarıyla hazırlanan ramazan yardımları, bu yıl gıda paketi ve alışveriş çeki olarak ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Yardımların büyük bir kısmı, meclis üyeleri ve genel sekreterlik aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine götürüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ETSO Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Saim Özakalın, yardımların ramazanın ilk gününden itibaren ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmaya başlandığını belirtti.

Özakalın, "Yardımları, yönetim kurulumuzun koordinasyonunda, meclis üyelerimiz ve genel sekreterliğimiz aracılığıyla ilimizin farklı mahallelerinde yaşayan 3 bin ailemize ulaştırdık. Yardımları ulaştırırken, ihtiyaç sahibi insanlarımıza zahmet vermemek ve 'bir elin verdiğini diğer el görmesin' düsturuyla hareket ettik." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Saim Özakalın, Türkiye, Erzurum, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Ramazan Ayında 3 Bin İhtiyaç Sahibi Aileye Yardım Ulaştırdı - Son Dakika

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