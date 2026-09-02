Erzurum'un İspir ilçesinde sürücüsü rahatsızlanan otomobil menfeze düştü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Erzurum'un İspir ilçesinde sürücüsü rahatsızlanan otomobil menfeze düştü, 3 kişi yaralandı

Erzurum\'un İspir ilçesinde sürücüsü rahatsızlanan otomobil menfeze düştü, 3 kişi yaralandı
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Erzurum'un İspir ilçesinde sürücüsünün direksiyon başında rahatsızlanması sonucu kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki menfezin girişine düştü. Kazada 3 kişi yaralanırken, otomobil vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

ERZURUM'un İspir ilçesinde sürücüsünün direksiyon başında rahatsızlandığı otomobil, menfezin girişine düştü. 3 kişinin yaralandığı kazada menfezdeki otomobil vinçle çıkarıldı.

Kaza, İspir ilçesi Madenköprübaşı Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Erzurum istikametinden Madenköprübaşı yönüne giden 34 GE 7448 plakalı otomobilin sürücüsü, seyir halindeyken rahatsızlandı. İsmi öğrenilemeyen sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki menfezin girişine düştü. Kazada 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Otomobil ise vinçle çıkarıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Erzurum'un İspir ilçesinde sürücüsü rahatsızlanan otomobil menfeze düştü, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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