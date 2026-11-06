Erzurum Uzundere'de çengel boynuzlu dağ keçileri ve yaban keçileri sürüyle görüldü - Son Dakika
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Erzurum Uzundere'de çengel boynuzlu dağ keçileri ve yaban keçileri sürüyle görüldü

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Erzurum Uzundere\'de çengel boynuzlu dağ keçileri ve yaban keçileri sürüyle görüldü
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Erzurum'un Uzundere ilçesinde nesli koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçileri ve yaban keçileri sürüler halinde görüntülendi. Kayalıkların zirvesindeki çengel boynuzlu dağ keçileri dronla kaydedilirken yaban keçileri Erzurum-Artvin kara yolu kenarında yaprakları yerken görüldü.

Erzurum'un sarp kayalıklarında yaşamlarını sürdüren nesli koruma altındaki çengel boynuzlu dağ ve yaban keçileri sürüler halinde görüntülendi.

Yaban hayatı popülasyonunun arttığı Erzurum'da, nadir görülen çengel boynuzlu dağ keçileri ile yaban keçileri, Uzundere ilçesinin sarp kayalıklarında görüldü.

Kayalıkların zirvesinde dolaşan çengel boynuzlu dağ keçileri, AA ekibince dronla kaydedildi.

Yaban keçileri ise sürüler halinde gezdikleri Erzurum- Artvin kara yolunun kenarında ağaçlardan dökülen yaprakları yerken görüntülendi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Erzurum Uzundere'de çengel boynuzlu dağ keçileri ve yaban keçileri sürüyle görüldü - Son Dakika
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