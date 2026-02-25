Erzurum Valisi Baruş, görevine başladı - Son Dakika
Erzurum Valisi Baruş, görevine başladı

25.02.2026 18:20
ERZURUM Valisi Aydın Baruş, görevine başladı.

ERZURUM Valisi Aydın Baruş, görevine başladı. Valilik önünde karşılanan Baruş, " Erzurum'daki görevim süresince, devletin kudret ve gücünün sahada ve her alanda hissedilmesini sağlamak, temel hedefimiz olacaktır. Devletin şefkat ve merhamet elinin en ücra köşelerde yaşayan vatandaşlarımıza ulaşmasını sağlamak için gece gündüz çalışacağızö dedi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Erzurum Valiliği'ne atanan eski Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, yeni görevine başladı. Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne 46 valinin görev yaptığı Erzurum'un 47'nci mülki idarecisi olan Aydın Baruş, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri tarafından karşılandı. Polis tören mangasını selamladıktan sonra makamına geçerek göreve başlama yazısını imzalayan Vali Baruş, adaletin mülkün temeli olduğunu asla unutmadan, insanı merkez kabul eden yönetim anlayışıyla sorumluluklarını yerine getirmeye gayret edeceklerini söyledi.

'GÖNÜLLER YAPMAYA GELDİK'

Erzurum'un medeniyet değerlerinin yönetim anlayışının ruhunu ve bilincini oluşturacağını ifade eden Vali Baruş, "Valilik görevim süresince, adaleti gözetmek, insanlar arasında asla ayrım yapmamak, talep ve dert sahiplerine hoşgörü göstermek, zayıfları ve kimsesizleri korumak, mütevazı ve gönül alıcı olmak, vefakarlığa ve kadirşinaslığa önem vermek, ayrıştırıcı değil birleştirici olmak, vatandaşlarımıza iyilik yolunda cesaret vermek ve onları teşvik etmek hususlarına riayet etmeye titizlikle dikkat edeceğimi özellikle ifade etmek istiyorum. Şeyh Edebali Osman Gazi'ye nasihatinde 'Gidenin değil, bırakmayanın ardından ağlamalı' der. Bir idareci için en faziletli davranışın gönülleri kazanmak olduğuna, bıraktığı en değerli eserin ise gönüllerde tesis ettiği makam olduğuna, inanıyorum. Gönüller kırmaya değil, gönüller yapmaya geldik. Gönüller yapmanın yegane yolunun ise sevgiden geçtiğini biliyorum. Vatandaşlarımızın, aramızda bu sevgi bağını kurmak için her türlü gayreti sarf edeceğimi bilmelerini istirham ediyorumö diye konuştu.

'EN ÜCRA KÖŞEYE ULAŞTIRACAĞIZ'

Milletin kaynaklarını tasarruflu şekilde kullanmaya hassasiyet göstereceklerini belirten Vali Baruş, şunları söyledi:

"Erzurum'daki görevim süresince, devletin kudret ve gücünün sahada ve her alanda hissedilmesini sağlamak temel hedefimiz olacaktır. Devletin şefkat ve merhamet elinin en ücra köşelerde yaşayan vatandaşlarımıza ulaşmasını sağlamak için gece gündüz çalışacağız. Milletimizin kaynaklarını israf etmeden, tasarruflu bir şekilde kullanmaya hassasiyet göstereceğiz. İdarede üslubumuz, Sayın Cumhurbaşkanımızın idarecilere hitaplarında da özellikle vurguladığı gibi, vatandaşlarımızla 'hemhal olmak, hemdem olmak, hemdert olmak' ilkeleri doğrultusunda olacaktır. Vatandaşlarımızın derdi bizim derdimiz, sevinci bizim sevincimizdir. Vatandaşlarımızın sorunlarına ve taleplerine vakıf olabilmek için onların idari makamlara müracaatlarını beklemeden, ihtiyaç ve dert sahiplerini bulmaya, gariplerin, fukaranın, çaresizlerin, öksüz ve yetimlerin elinden tutmaya gayret edeceğiz."

Vali Baruş, ayrıca, "Devletimizin ve onun emrinde çalışan görevlilerin varlık sebebi vatandaşlarımıza hizmetkar olmaktır. Kamu kurumları ve kamu görevlilerinin, vatandaşın sorunlarını çözme odaklı çalışmalarını temin etmek öncelikli amacımızdır. Vatandaşa eziyet eden, nemelazımcı bir kamu hizmeti anlayışını asla kabul edemeyiz. Yetkili konumda olan yöneticilerimizin, üzerlerine sorumluluk almayı ve risk üstlenmeyi bilmesi gerekir. Sorumluluk kabul etmeyen, risk almayan ve vatandaşlara yönelik hizmetlerin kalitesini dünden daha iyi duruma getirmek için gayret göstermeyen yönetici, nezdimizde başarısız kabul edilecektir. Şehit aileleri ve gazilerimiz hepimizin velinimetidir. Onların onur ve şerefi, devletimizin itibarıdır. Onları üzen ve gerekli saygıyı göstermeyen kişi, vatanını, bayrağını ve milletini sevmeyendir. Şehit yakınlarımızı ve gazilerimizin saygınlığını korumak, onları ailemizin birer ferdi olarak kabul ederek daima yanlarında olmak temel vazifemiz olacaktır dedi.

Haber: Salih TEKİN - Kamera: Oktay POLAT/ ERZURUM,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Politika, Erzurum, Valilik, Güncel, Aydın, Son Dakika

