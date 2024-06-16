Erzurum ve Erzincan'da Kurban Bayramı'nda yaralanan acemi kasaplar hastanelere başvurdu

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Erzurum ve Erzincan'da Kurban Bayramı'nın ilk gününde kurban kesmeye çalışırken yaralanan "acemi kasaplar" hastanelere başvurdu.

Erzurum'da bayram namazının ardından kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar, kentteki hastanelere başvurdu.

Kurbanlıklarını kesereken bıçak, satır, balta ve hayvan tepmesi sonrası yaralananların bazıları kendi araçlarıyla hastaneye giderken, bazıları da ambulanslarla hastanelerin acil servislerine götürüldü.

Yaralanan kişilerden durumu hafif olanlar tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Erzincan

Erzincan'da da kurban kesmeye çalışırken yaralanan acemi kasaplar hastanelere başvurdu.

Bayram namazının ardından kesimlerin başladığı Erzincan'da, kurbanlıkları keserken yaralanan vatandaşlar yakınlarının yardımı ile Erzincan Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma ile Erzincan Devlet hastanelerine kaldırıldı.

Vücutlarının çeşitli yerlerinde yaralanma oluşan vatandaşların bir kısmı tedavilerinin ardından taburcu edildi.