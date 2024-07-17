Erzurum ve Hatay'da DEAŞ operasyonu: 3 zanlıdan 1'i tutuklandı

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Erzurum merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Erzurum ve Hatay'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, DEAŞ terör örgütü adına eylem hazırlığı içerisinde olduğu iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden F.A, emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Zanlılardan H.B. ile A.T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan A.T. tutuklandı, H.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.