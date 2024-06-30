Erzurum ve Kars'ta Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Erzurum ve Kars'ta Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

Erzurum ve Kars'ta etkili olan sağanak yağış, cadde, sokak ve kaldırımlarda su birikintilerine neden oldu. Kent sakinleri binaların saçakları altına girerek ve şemsiyeyle korunmaya çalıştı. Sürücüler ise yollarda oluşan su birikintileri ve köprü altlarında biriken su nedeniyle zorluk yaşadı. Oltu ilçesinde ise sağanak yerini doluya bıraktı ve sürücüler beyaza bürünen yolda ilerlemekte güçlük çekti. Kars'ta da şiddetli sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu ve sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

30.06.2024 18:05
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Erzurum ve Kars'ta etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Erzurum'da öğleden sonra başlayan sağanak, cadde, sokak ve kaldırımlarda su birikintilerine neden oldu.

Kent sakinleri yağıştan binaların saçaklarının atına girerek ve şemsiyeyle korundu.

Yollarda oluşan su birikintileri arasında ilerleyen sürücüler özellikle köprü altlarında biriken su nedeniyle zorluk yaşadı.

Oltu ilçesinde de etkili olan sağanak bir süre sonra yerine doluya bıraktı.

Aksu Mahallesi Yayla Geçidi'nde sürücüler, dolu nedeniyle beyaza bürünen yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Kars

Kars'ta da şiddetli sağanak etkili oldu.

Kentte aniden etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Vatandaşların hazırlıksız yakalandığı yağışta sürücüler su biriken yollarda ilerlemekte güçlük yaşadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Erzurum ve Kars'ta Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

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